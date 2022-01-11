“كتائب حزب الله”: أيام عصيبة ستمر على العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

حذر المسؤول الأمني لـ”كتائب حزب الله” في العراق “أبو علي العسكري”، يوم الاثنين، مما أسماها بـ”الأيام العصيبة التي ستمر على العراق”.

وقال في بيان صحفي: “بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية”.

وأضاف: “بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا”.

ولم يكشف “العسكري” عما سيحدث أو ما هي المؤشرات التي ستقود إلى ما حذر منه.