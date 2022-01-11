شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال لـ"الخليج 365": الرئيس السيسى قائد عظيم يقدر دور الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج المصري الكبير خالد جلال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدر دور الفن، مضيفا :" مفيش أعظم من رئيس عظيم يقدر دور الفن لهذه الدرجة، نهارا افتتح الورشة الفنية و محاضراتها ثم أصر في المساء أن يحضر الافتتاح الخاص بمسرح المنتدى في رساله للعالم أجمع أن لدينا رئيس يقدر دور الفن و يقدر تأثير الفن في حياة الناس".

وأضاف خالد جلال فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365": "قد ايه كنا فخورين بردود أفعال الرئيس السيسى في المشاهد اللى عملناها في المسرح عن الأطباء والناس اللى ضحت بحياتها من أجلنا، تأثر و تأثرنا معه، و في التحيه بمجرد امساك الميكروفون كل الفريق، تفاعلوا معه وفرحوا به، مفيش أحلى من اللى حصل اليوم".

عرض مسرح شباب العالم، مساء اليوم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أول عرض مسرحى عن جائحة كورونا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى، وجاء العرض تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال.

مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم في عام 2018 وحقق نجاحًا غير مسبوق، وهو ما شجع إدارة المنتدى على تكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم في عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة، وقدم 44 عرضًا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقد النسخة الثالثة لمسرح شباب العالم في عام 2022، ليكون منصة إبداعية لعرض أفكار شباب العالم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال الفكر والفن.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.