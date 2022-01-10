شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. قتلى وجرحى في حريق هائل بمبنى سكني في طهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حريق في برج سكني في شارع التعاونية غرب طهران في إيران، حسبما أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران مجتبي خالدي.

وقال خالدي، “إنه تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في برج سكني، وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث”.

وتابع مجتبي خالدي “للأسف، أسفر هذا الحادث حتى الآن عن مقتل أربعة وجرح اثنين”.

وأضاف “أحد القتلى الأربعة، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع وتوفي الثلاثة الآخرون بسبب الدخان”.