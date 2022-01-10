لقاح مرتقب مضاد لمتحور 'أوميكرون'

وقال بورلا بحسب قناة CNBC: "سيكون اللقاح جاهزا في مارس.. نحن بدأنا بالفعل في تصنيع بعض هذه الجرعات"، معلنا أن "اللقاح سيستهدف أيضا المتحورات الأخرى".

وأشار إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح أوميكرون أم لا أو كيف سيتم استخدامه، لكن شركة فايزر ستكون لديها بعض الجرعات الجاهزة لأن بعض الدول تريدها في أقرب وقت ممكن"، مضيفا: "نأمل أن نحقق شيئا يؤمن حماية أفضل خاصة ضد العدوى، لأن الحماية من الدخول إلى المستشفى ومن المرض الشديد، يبدو أنه متوفر بشكل معقول حاليا مع الجرعة الثالثة".



وقال بورلا إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة رابعة، مشيرا إلى أن "شركة فايزر ستجري تجارب لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لجرعة أخرى".