شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهة بين نتنياهو وأولمرت أمام القضاء الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن قاضيا اقترح اليوم الإثنين، عقد تسوية لإغلاق دعوى تشهير رفعها نتنياهو على سلفه إيهود أولمرت.



وبحسب ”رويترز“، يطالب نتنياهو الذي أصبح الآن زعيم المعارضة، بتعويض يبلغ 837 ألف شيكل (269 ألف دولار)، في الدعوى التي تدور حول تعليقات أدلى بها أولمرت، في مقابلتين مع وسائل إعلام إسرائيلية، العام الماضي، قال فيهما إن ”نتنياهو وزوجته وابنهما الأكبر مختلون عقليا“.