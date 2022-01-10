انتهاء المحادثات الأمريكية الروسية

انتهت المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، الرامية إلى تهدئة التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا، بعد 8 ساعات من انعقادها.

وأطلعت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، الصحفيين على نتائج محادثاتها مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بعد انتهاء المحادثات. وقالت إن الولايات المتحدة منفتحة على عقد مزيد من المحادثات مع موسكو بشأن تمركز قواتها وعتادها في المنطقة، إذا كانت موسكو مستعدة لاتخاذ خطوات مشابهة.وأضافت «شيرمان» أن هذه المحادثات يمكن أن تتم، على سبيل المثال، في إطار مجلس روسيا - حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي سيعقد اجتماعا في بروكسل الأربعاء. لكنها رفضت، مجددا، مطالب روسيا بالحصول على ضمانات بإيقاف «الناتو» توسعه شرقا.