رفع العراق من قائمة الدول ذات مخاطر مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، أن الاتحاد الأوربي رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وذكرت في بيان صحفي، أن «هذا الرفع جاء في رسالة سلمتها بعثة المفوضية الأوروبية اليوم، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة، لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب». وأضافت الوزارة، أنها «تثني على التعاون الإيجابي والمستمر، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار، وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية».



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