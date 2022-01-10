جونسون: قرار تقصير فترة العزل الذاتي سيأخذ بناء على القرارات العلمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ دقيقتين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قرار تقصير فترة العزل الذاتي للحالات المصابة بكوفيد-19، سيأخذ بناء على “القرارات العملية”، ما قد يساعد في تخفيف أزمات التوظيف.

وفي وقت يدرس الخبراء إمكانية تقصير فترة العزل الذاتي من سبعة إلى خمسة أيام، تعهد جونسون بأن اختبارات التدفق الجانبي المجانية (free lateral flow) ستكون متاحة “عندما يكون ذلك ضروريا”.

وشدد جونسون على أن “الاختبارات واللقاحات، شكلت خط دفاع مهم في مواجهة موجة متحور أوميكرون”.

هذا ويضغط نواب حزب المحافظين على رئيس الوزراء، لإنهاء القيود والانتقال إلى علاج كوفيد-19 بطريقة مشابهة للأمراض الأخرى التي لا تتطلب تدخلات الدولة، فيما يبحث مجلس الوزراء إنهاء فترة العزلة الذاتية، كما فعلت الولايات المتحدة.