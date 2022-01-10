سوليفان: طهران ستواجه عواقب وخيمة

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وقال «زعمت إيران يوم أمس أنها تفرض عقوبات على 52 أمريكيا. وهم يفعلون ذلك مع استمرار الميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران في مهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد المسؤولون الإيرانيون في غضون ذلك بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم».
وأضاف البيان «بدون شك فإن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم. وذلك يشمل أولئك الذين يخدمون في الجيش الأمريكي الآن وكذلك أولئك الذين خدموا سابقا».
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