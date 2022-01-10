إيران تستعد لإعدام بطل الملاكمة وفايي

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ويعد وفايي (26 عاما) بطل ملاكمة في مدارس مشهد، اعتقل في مارس 2019، وقضت محكمة الملالي بكفالة مالية قدرها 30 مليار تومان مقابل الإفراج الموقت عنه، وهو ما لم تستطع أسرته تحمله.
ويحاول نظام الملالي الغارق في الأزمات، يائسا من خلال زيادة عمليات الإعدام والقمع، منع الشباب من الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق، وتوسيع أنشطة وحدات المقاومة، ونشر الاحتجاجات الاجتماعية.
ودعت المقاومة الإيرانية أمس، الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وكافة هيئات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذا السجين السياسي.
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