اليونيسف غاضبة لمقتل الأطفال بإثيوبيا

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ولفتت إلى أن هجمات وقعت في الخامس والسابع من يناير الحالي»تسببت في مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير.»
وأوضحت مديرة اليونيسف أنه «منذ أكثر من عام على اندلاع النزاع في تيجراي، لا تزال جميع أطراف النزاع ترتكب في أنحاء شمال إثيوبيا أعمال عنف وحشية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال».
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