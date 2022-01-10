شكرا لقرائتكم خبر الصدر: البرلمان الخطوة الأولى لبناء عراق بلا فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل «أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية».

وقال في بيان نشره عبر (تويتر) «إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد».

وأضاف «لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي».

وتابع «الحمد لله على أن من علينا بهذه النعمة ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم إن شاء الله تعالى وألا يعيدوا أخطاء الماضي المرير».

وانتخب مجلس النواب العراقي، أمس الأول في دورته التشريعية الخامسة، الحلبوسي، مرشح تحالف حركتي «تقدم» وعزم، رئيسا له، وعين حاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبدالله نائبا ثانيا.