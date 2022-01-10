9 أطفال قتلى في انفجار شرق أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول محلي أمس إن ما لا يقل عن تسعة أطفال لقوا حتفهم في انفجار بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم قازي ملا عادل إن أربعة أطفال آخرين أصيبوا بعدما انفجرت قذيفة هاون بالقرب من مدرسة في قرية بايجانان في منطقة لال بور بالإقليم. وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طاولة لصنع الفيشار مدمرة بالقرب من موقع الانفجار. وجاء في بيان صادر عن مكتب الحاكم أن الانفجار وقع عندما دمرت طاولة الفيشار بالقذيفة، وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى إقليمي في جلال أباد لتلقى العلاج.

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