7 آلاف معتقل في أحداث كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الأمن في كازاخستان أكثر من سبعة آلاف شخص، على خلفية الأحداث في البلاد أوائل العام الحالي. وأفادت وزارة الداخلية في كازاخستان أمس، في بيان أنه تم اعتقال 7939 شخصا في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عناصر إنفاذ القانون، بالتعاون مع أفراد الحرس الوطني والقوات الخاصة في مدينة ألماتي، احتجزت 207 أشخاص، وصادرت 5 سيارات وبضائع مسروقة، مع عدد من الأسلحة النارية والبيضاء.



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