شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود حسين: على الشباب تعلم إدارة الاختلاف لصالح الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود حسين أن تنظيم منتدى شباب العالم محترم وشرف لأى مواطن يتابع هذا العمل، كما أن هناك اعترافا دوليا بنتائج وتوصيات المؤتمر.

وأضاف النائب محمود حسين فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، على الشباب أن يتعلموا إدارة الاختلاف لصالح الدول وإعلاء السلام الاجتماعى، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أتاح للشباب المصرى للتمكين وفتح الأفاق مع الآخرين.

ولفت النائب محمود حسين إلى أن هناك محاور جديدة تعرض فى المنتدى، حيث يحتاج الشباب كيفية إدارة الاختلاف لصالح الدول موضوع مهم تناوله المؤتمر، موضحا أن دور الشباب المصرى الذى أجاد فى إعداد وتنظيم والمداخلات التى تمت فى ورش العمل نموذج محترم يفتخر به كل مصرى.