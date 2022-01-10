شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نادى قضاة مصر: افتتاحيه منتدى شباب العالم أبهرت العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حمدي معوض عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر، إن افتتاحية منتدي شباب العالم أبهرت العالم أجمع وأصبح حضور المنتدي حلم لكل شباب العالم، واستطاعت مصر من خلاله أن تجعل الشباب من كل دول العالم سفراء لها لينقلوا لبلدانهم حجم التقدم الذي توصلت مصر إليه في شتي المجالات في وقت قياسي.

المستشار حمدي معوض عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر

وأضاف حمدى عبد التواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حفل الافتتاح الذي حمل الكثير من الرسائل والأفكار التي تساهم فى صناعة عالم ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن المنتدي أصبح منصة عالمية تناقش فيها كل القضايا وتطرح فيها كل التساؤلات التى كانت تمثل خطوطا حمراء فى عهود سابقة.

وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن أجندة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم مزدحمة بقضايا حقوق الإنسان، الحماية الاجتماعية، تغير المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا، التحول الرقمي، التكنولوجيا.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.