شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 600 سلة غذائية بكابل ضمن المساعدات السعودية الإغاثية لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان.

وقام المركز أمس بتوزيع 600 سلة غذائية تزن 21 طنًا و 840 كيلو غرامًا في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة بواقع 2.100 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز مؤخرًا لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.