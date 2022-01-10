شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رئيس المخابرات العسكرية بالدنمارك لتسريبه معلومات سرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتُقل رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الدنمارك، لارس فيندسن، بتهمة تسريب مواد سرية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة الدنماركية، قد اعتقلت أربعة من موظفي جهاز المخابرات الحاليين، والسابقين في الشهر الماضي، بتهم تسريب معلومات سرية للغاية.

وذكرت محطة "تي في 2" التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى اليوم الاثنين، أن فيندسن 57/ عاما/، كان من بين هؤلاء الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم، حيث تم الكشف عن ذلك بعد أن رفعت المحكمة الجزئية في كوبنهاجن حظرا كان مفروضا على هويته بناء على طلبه.