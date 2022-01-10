شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتشدد مع روسيا وترفض المقترحات الأمنية غير الفعالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة كانت حازمة، خلال محادثاتها مع نظيرها الروسي في جنيف، في رفض المقترحات الأمنية غير الفعالة، وعدم السماح بإلغاء سياسة الباب المفتوح التي يتبعها حلف شمال الأطلسي.

وأضافت شيرمان، أن الولايات المتحدة أجرت مناقشات صريحة ومباشرة مع الوفد الروسي على مدى نحو ثماني ساعات، وأنها مستعدة للاجتماع مرة أخرى قريبا لبحث قضايا ثنائية بمزيد من التفصيل.