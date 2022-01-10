شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية اليمنية تعلن تحرير جميع مديريات «شبوة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، الاثنين، اكتمال تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بعد تحرير مديرية عين.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تنفيذ 11 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث دمرت تلك الاستهدافات 7 آليات عسكرية للحوثي، وأوقعت أكثر من 50 قتيلا من الميليشيا.

كما أكد التحالف تنفيذ 38 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تدمير 29 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 220 عنصرا حوثياً.

وكان لواء العمالقة واصل، الاثنين، تمشيط وتأمين مديرية العين التي استعاد السيطرة عليها، وتقدمت بعض وحداته إلى مديرية نعمان في محافظة البيضاء لمطاردة الحوثيين.

وأصبحت كامل مديريات شبوة الـ 17 تحت سيطرة الشرعية اليمنية، بعد انسحاب الحوثيين صوب محافظة البيضاء المجاورة.