قيود جديدة لمواجهة كورونا في دولة أوروبية

ومستند الصحة الجديد "الفائق" يقضي على خيار إظهار فحص سلبي للوصول إلى الخدمات.

واستجابت الحكومة لموجة من العدوى مدفوعة بالمتحور "أوميكرون" بفرض قيود جديدة هدفها تشجيع الناس على الحصول على اللقاحات.



ودعم أغلب الإيطاليين القيود التي تضمنت أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وإظهار جواز صحي للوصول إلى أماكن العمل. ورحب كثيرون بالقيود الجديدة التي فرضتها الشرطة اليوم الاثنين على محطات القطارات لفحص حالة لقاح الركاب والتأكد من ارتدائهم كمامات معينة أكثر حماية.

وقالت كارولا باسكوالوتو، عضوة في مركز امبيري الرياضي: "أنا سعيدة بأنهم يسيطرون على كل مكان وأؤيد اللقاحات الإجبارية للجميع".



ووصلت الإصابات بكورونا إلى أكثر من 100 ألف حالة يوميا في إيطاليا.