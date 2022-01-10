التربية تُحدد موعد بدء الامتحان النصفي لهذه الفئة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم تحديد يوم الجمعة 4 / 2 /2022 موعدا لبدء الامتحان النصفي في جميع مراكز محو الامية باللغة العربية واللغات الاخرى لمرحلتي الاساس والتكميل في بغداد والمحافظات، وتنتهي يوم السبت 12 / 2 / 2022" .واضاف البيان، انه "بحسب المديرية فان الامتحان النصفي بالنسبة للمراكز المجتمعية سيكون يوم الثلاثاء 1 / 2 / 2022 ، وينتهي يوم الاحد 6 / 2 / 2022 .

واشارت الوزارة الى ان "موعد امتحان نصف السنة للعام الدراسي 2021 – 2022 لمستويات التعليم المسرع ستبدأ يوم الثلاثاء 1 / 2 / 2022 الى يوم الاثنين المصادف 7 / 2 / 2022 ويكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات ، شرط ان تبدأ الامتحانات الشفهية للمستوى الثالث قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء الدوام الرسمي ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص".