محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في شقيق محمود العربي شهبندر التجار

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء في شقيق محمود العربي شهبندر التجار.

وبدأت أسرة العربي في تلقي عزاء الحاج محمد العربي الشقيق الأكبر للحاج محمود العربي، رجل الأعمال الراحل، ومؤسس مجموعة العربي، وذلك في السرادق المُقام بمجمع مصانع العربي بقليوب، بعد أن جرى تشييع جثمانه السبت الماضي بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وكانت مجموعة العربي أعلنت وفاة محمد إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي وشقيق الحاج محمود العربي شهبندر التجار والمرحوم الحاج عبد الجيد العربي.

وجرى تشييع الجثمان الجمعة الماضية من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية. ​