وكالة الأدوية الأوروبية تدرس السماح باستخدام دواء فايزر المضاد لكورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ)

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية ما إذا كانت ستسمح باستخدام الحبوب المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي تنتجها شركة فايزر التي تقول إن العلاج بها يقلل الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات والوفيات.

وتقدمت فايزر بطلب للحصول على موافقة على الدواء باكسلوفيد لمنع الأعراض الخطيرة لدى المرضى من 12 عاما ومن هم أكبر منهم من كوفيد-19.

ويتوقع علماء وكالة الأدوية الأوروبية إصدار التوصية خلال "أسابيع قليلة" بعد تقييم فوائد ومخاطر العقار، حسبما أفادت الوكالة. وكان العلماء يراجعون البيانات لبعض الوقت.

وتقول شركة فايزر إن المرضى سيتناولون ثلاث أقراص من الدواء الجديد مرتين يوميا لمدة خمسة أيام. وأوضحت أن المادة الفعالية "نيرماتريلفير" مصممة لتثبيط بروتين "سارس كوف-2" لمنع الفيروس من التكاثر.