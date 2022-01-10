زوجة الإبراشي: كان يستعد للعودة إلى الشاشة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي القناوي:

قالت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي وائل الإبراشي إن زوجها الراحل كان يستعد للعودة إلى عمله التلفزيوني، مضيفةً أن وفاته متأثرًا بفيروس كورونا لم تكن متوقعة.

وأضافت سحر الإبراشي، بينما حاولت تمالك نفسها أثناء تلقيها العزاء في زوجها الراحل بمحافظته الدقهلية، إن قرار نقله الأخير إلى المستشفى لم يكن لسوء حالته وإنما للاطمئنان عليه والخضوع لعلاج طبيعي يؤهله لاستكمال حياته، إلا أن قضاء الله سبق إليه.

وبينما شكرت زوجة الإعلامي الراحل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على المجهود الذي بذله في محاولة إنقاذ زوجها طبيًا، أشارت إلى أن ارتكاب طبيب العزل المنزلي خطأ طبيًا فاقم حالته في بدايات إصابته بفيروس كورونا.

وكشف الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته في تصريحات لـ"الخليج 365" أمس الأحد. إذ قال الإبراشي غادر المستشفى يوم 28 مارس من العام الماضي، ولم يدخل إلى المستشفى مجددًا من حينها.

وأضاف: "الإبراشي خرج من المستشفى بنسبة تليف 2%، أي أن 40% من الحويصلات الهوائية للرئة هي التي تعمل بكفاءة والأمور كانت تسير بشكل جيد على أساس أن يعيش بجلسات أكسجين وأجهزة بحيث يتم زيادة كفاءة الـ40%، أو تقل نسبة الـ60% لكي يعيش بشكل طبيعي".

وأوضح أنه اعتاد إرسال أطباء من مستشفى زايد التخصصي لمتابعة حالته بشكل أسبوعي، وفوجئت اليوم بإعلان خبر وفاته.

وعن آخر زيارة للإبراشي، قال عبدالحميد: "كانت الأسبوع الماضي والأمور كانت كويسة ومكنش فيه تحسن قوي ومكنش بينزل خارج البيت، والرئة كانت بحاجة إلى عام أو عام ونصف لكي تتحسن".

ولفت إلى أن حالته النفسية لم تكن على ما يرام بسبب ما يراه ويسمعه من شائعات عن وفاته منذ أن كان بالمستشفى، مشددًا على أن الرئة كانت الأكثر تضررًا من كورونا.