وزير الخارجية السعودي: نتطلع لتوطيد شراكتنا مع الصين

رياض: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمير فيصل بن فرحان، عقد لقاء مكثفا مع وزير خارجية الصين، وانغ يي، اليوم الاثنين، بحثا فيه البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات حوله، وكذلك جهود ضمان الأمن في أفغانستان.

وتطرق اللقاء إلى “بحث تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات” ذات الاهتمام المشترك.

وغرد وزير الخارجية السعودي على “تويتر”: “نتطلع مع الصين إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائي بمختلف مجالات التعاون والعمل المشترك”.

ويزور وزراء خارجية السعودية ودول عربية خليجية أخرى العاصمة الصينية بكين لعقد اجتماعات مع مسؤولين من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك رئيسي للنفط ومصدر للاستثمار الأجنبي.

وتشمل الاجتماعات التي تستمر حتى الجمعة وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان والبحرين، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في الاجتماعات وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف.