انت الان تتابع خبر الكشف عن آلية تسمية رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الأكبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إنه "يتوجب قانونياً إدراج انتخاب رئيس الجمهورية في جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة الأولى, وخلال مدة ٣ أيام من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

وأضاف، أن "المبعدين عن الترشيح لهم حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام من إعلان رفض ترشيحهم، فيما تبت المحكمة الاتحادية بالاعتراض بذات المدة".



بعد ذلك، يكمل التميمي، "يحدد رئيس مجلس النواب موعداً للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك في مدة يجب أن لا تتجاوز الشهر ابتداءً من الجلسة البرلمانية الأولى؛ وفق القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ (قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية)".

وكانت رئاسة البرلمان قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8/2/2022.

الكتلة الأكبر

تقدم الكتلة الاكثر عدداً، وفق كلام الخبير القانوني، إلى "رئيس البرلمان الفائز بالتصويت وليس إلى رئيس السن الذي تنحصر مهمته بأداء اليمين وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بدلالة المادة ٥٤ من الدستور، والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان".



وصوت أعضاء البرلمان، أمس الأحد، على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة، فيما تم اختيار حاكم الزاملي كنائب أول للرئيس، وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.