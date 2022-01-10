'كلاسيكو الأرض'.. آخر الاستعدادات لموقعة الأربعاء

وشهد المران عودة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد ، وكذلك داني كارفاخال الذي تأكد شفائه بشكل كامل من إصابته العضلية بعد أن شارك في الحصة التدريبية بدون أي مشاكل.

في المقابل، تأكد غياب المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز عن اللقاء بسبب إصابة عضلية، وكذلك الويلزي جاريث بيل لمعاناته من آلام في الظهر.



واكتفى ألابا وبنزيما بأداء بعض التدريبات التأهيلية، فيما أكدت مصادر من النادي، جاهزيتهما للسفر إلى السعودية ، وظهورهما في التشكيل الأساسي أمام البلوجرانا.

ومن المقرر أن يختتم الريال استعداداته للمباراة بمران أخير في الرياض غدا الثلاثاء على ملعب (الملك فيصل)، والذي سيشهد أيضا استقرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التشكيل الذي سيبدأ اللقاء.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من البطولة التي تستضيفها السعودية، حيث كانت الأولى في العام قبل الماضي وتوج بها ريال مدريد بفوزه بركلات الترجيح على حساب جاره أتلتيكو مدريد (4-1).