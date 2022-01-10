الشباب والرياضة: مشاركة سفراء برنامج "مشواري" في جلسات منتدي شباب العالم

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القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة مجموعة من شباب سفراء برنامج "مشواري" بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك في جلسة تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد كورونا"، وجلسة "تنامى الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الاعمال".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن منتدي شباب العالم يعد فرصةً عظيمةً أمام الشباب لتبادل الأفكار والأطروحات والنقاشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الدول وآليات المواجهة، علاوة علي استعراض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية وريادة الأعمال، والمبادرات التي تتبناها في هذا الإطار.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تحرص علي تشجيع الشباب علي الإقبال علي المشروعات الصغيرة، وتبين المبادرات الشبابية، وودعم ريادة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية، انطلاقاً من الإيمان بأهمية مجال ريادة الأعمال كأحد العناصر الرئيسية التى تدفع عجلة الاقتصاد، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلي تنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج " مشواري " من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تطبيقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ويشمل التدريب علي تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية.



د. أشرف صبحى



مشاركة سفراء برنامج مشواري في جلسات منتدي شباب العالم



مشاركة سفراء برنامج مشواري في جلسات منتدي شباب العالم