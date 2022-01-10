شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشباب الأردنى من منتدى الشباب: مصر البيت الآمن الذى نجتمع فيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد من الشباب الأردنى المشارك فى منتدى شباب العالم، عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم فى النسخة الرابعة للمنتدى، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أتاح لهم الفرصة للمشاركة والتجمع .

وقال ليث البرماوى أحد الشباب الأردنى، إن شباب العالم يجتمعون للمرة الرابعة فى مدينة السلام، مضيفا أن هذه النسخة مميزة وخاصة أنها جاءت بعد توقف دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا .

وتابع: "هناك العديد من الرسائل خرجت من منتدى شباب العالم وهى أن الشباب قادر على العودة ويقود، و مصر نجحت فى اجتياز جائحة كورونا، الرسالة التى سننقلها أننا لابد أن نتحدى كل الظروف و أن الشباب هم الحاضر والمستقبل واليوم نملك الأمل، منتدى شباب العالم تجربة للتغيير".

ولفتت سامية خميس من الأردن، إلى أنها تشارك فى منتدى شباب العالم للمرة الثانية، مشيرة إلى أنها عندما شاركت فى المنتدى 2019 شجعت على المشاركة دائما فى المنتدى، مصر قادرة، منذ عام 2019 و أنا بحكى عن مصر و تجربتها، مصر البيت الأمن الذى نجتمع فيه و نستفيد من التجربة، مبسوطة من قدرة مصر على تنظيم هذا المنتدى".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.