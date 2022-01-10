امن السليمانية يطيح باربعة عناصر ارهابية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية استخبارات وأمن السليمانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اربعة عناصر إرهابية .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية من القبض على اربعة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية".



واضافت ان " العناصر صادرة بحقهم مذكرات قضائية من محاكم مختصة مختلفة وفق المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد اتخذه كافة الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهة الطلب".