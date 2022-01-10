الشيخ محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، أكد خلاله دعم دولة الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي.



واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد، وعبر عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

من جانبه أعرب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموقفه ومساندته لكازاخستان، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات.

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.