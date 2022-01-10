التنسيقية تشارك فى مسار ريادة الأعمال بورشة عمل عن "التسويق للشركات الناشئة"

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القاهرة - سامية سيد - شارك أمير هاني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات مسار ريادة الأعمال، في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم من خلال ورشة عمل بعنوان "التسويق من أجل النمو للشركات الناشئة".

ناقشت الورشة تطور مفاهيم التسويق والتسويق الرقمي حتى ظهور مفهوم جديد يعرف بالتسويق من أجل النمو، والذي يركز على دمج أدوات التكنولوجيا مع علوم التسويق والبيانات لتحقيق أهداف النمو الخاصة بالشركات الناشئة.

وقام هاني بشرح أهم المحاور التي تشكل هذا التخصص ولماذا يعتبر ضروري للشركات الناشئة، حيث أن التسويق من أجل النمو يساعد على تحقيق الأهداف حتى مع عدم توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة خصوصاً بعد جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على نمو الشركات الناشئة عالمياً.

وتم خلال الورشة مناقشة كيفية البدء لتطبيق التسويق من أجل النمو في الشركات الناشئة عن طريق محورين أساسسين هما، تعلم مفاهيم التسويق والتكنولوجيا التي يتكون منها هذا التخصص بشكل أساسي، أما المحور الثاني فهو قيام الشركة الناشئة بتحديد أهم معيار للنجاح يتم بناء الخطة وتوجيه الشركة كلها لتحقيقه بما يضمن تحقيق نمو على المدى القصير والمتوسط.

وتم مشاركة أبرز قصص النجاح للشركات العالمية في تطبيق هذا المفهوم كما تم الاستماع إلى أسئلة ومشاركات الحضور عن كيفية تعلم هذا التخصص والاستفادة به في شركاتهم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.