شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: المبادرات الرئاسية ساهمت فى تقليل آثار جائحة كورونا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الجلسة الأولى لمنتدى شباب العالم اليوم حول جائحة كورونا كانت ثرية جدا وضمت كلمات متنوعة سواء بالفيديوكونفرانس أو الكلمات المسجلة مثل كلمة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورؤساء الدول الأفريقية ورؤساء من أمريكا اللاتينية بجانب مشاركة السفير الأمريكي في القاهرة.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في القناة الأولى: "الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض سياسات مصر في التعامل مع جائحة كورونا، والجلسة نفسها تحمل إنذار للإنسانية وأمل جديد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال كلمته أن كل دولة تعاملت مع الجائحة وفق الإمكانيات الخاصة بها وهناك دول أغلقت وهناك دول أخرى أغلقت مع إجراءات، ومصر كان لها سياق مختلف من خلال الاغلاق بإجراءات احترازية والتأكيد على استمرار العمل.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن المبادرات الرئاسية مثل مبادرة القضاء على فيروس سى أو مبادرة 100 مليون صحة، ساهمت في دعم النظام الصحى لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى عانى منه الشعب المصرى جعل الدولة قادرة على الصمود في مواجهة الجائحة وتأثيرها.

وقال رئيس تحرير الخليج 365، أن رؤساء العالم والمشاركين أشادوا بمنتدى شباب العالم باعتباره طريق لتمثيل الشباب، وكل الدول تتحدث عن تجارب لتمكين الشباب ويتولى القيادة ويكون الشباب الأقل تأثرا بالجائحة ولكنه يحمل آمال للمستقبل، وتقديم حلول في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولدينا تمكين للشباب مثل نواب المحافظين وغيرهم، وتنظيم المنتدى بشكل علمى وحديث وفق التقنيات الحديثة تأكيد على البرنامج التدريبى الرئاسي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والشباب المصرى استطاع تنظيم المنتدى وتنظيم حضور شباب من كل دول العالم بتنوع كبيرة وقدرة هائلة على التفاعل، وهو ما يؤكد تمكين الشباب لتولى القيادة والمسئولية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.