شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الشباب المجري من منتدى شباب العالم: مصر تصنع معجزة لتوحيد الدول لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيروج إيداف، ممثل الشباب المجرى فى منتدى شباب العالم، إنه تفاجأ بكم الإنجاز المصرى فى فعاليات المنتدى وخاصة الافتتاح بحضور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وشخصيات مهمة على مستوى العالم.

وأضاف الشاب إيداف: منتدى شباب العالم من أعظم وأبرز الفرص أمام شباب كل الدول نحو طريق السلام ونبذ التعصب ومحاربة التطرف والإرهاب.

وعن رسالته إلى شباب العالم من داخل القاعة الرئيسية لافتتاح منتدى شباب العالم، تابع: ابحثوا عن السلام اقتنصوا هذه الفرصة، لقد صنعت مصر معجزة من وجهة نظرى بتجميع كل هذا العدد من الشباب حول العالم فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح أن جلسات وورش منتدى الشباب التى تناقش تداعيات ما بعد جائحة كورونا ونموذج محاكاة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والتى يشارك بها عشراعت الشباب، تعد إنجازا دوليا على أرض مدينة شرم الشيخ، وخطوة فعلية على أرض الواقع نحو إيجاد حلول فعلية لإنقاذ البشرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.