شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة الجلسات بمنتدى شباب العالم غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

ويعقد المنتدى غدا الثلاثاء عددا من الجلسات الهامة منها جلسة تحت عنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية وتعقد فى تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية إلى جانب جلسة أخرى تبدأ فى الثانية عشر والنصف ظهرا تحت عنوان مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة.

وفى قاعة البحر الأحمر تعقد جلسة تحت عنوان "مبادرة شباب بلد- الأمم المتحدة" تتبعها جلسة أخرى تحت عنوان التداعيات السلوكية والنفسية فى عالم ما بعد الجائحة أما قاعة الأقصر فتستضيف فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا جلسة تحت عنوان المسئولية الدولية فى تحقيق الأمن المائى فى حين.

كما تستضيف قاعة أبو الهول ومكتبة الإسكندرية جلسة تحت عنوان السلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة فى حين تستضيف قاعة قناة السويس جلسة تحت عنوان نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.