مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة "كارو"، على طريق "بني سويف - الفيوم" الزراعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع كارو، بين قريتي الحاجر ودنديل، على طريق بني سويف الفيوم الزراعي.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "زياد.م.ر" 14 عامًا، وإصابة "هبة.ح.ق" 25 عامًا، و"عبير.ر.ع" 25 عامًا، و"محمد.س.س" 25 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم وجروح قطعية.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.