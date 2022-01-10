استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباريات كأس رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين كأس رابطة الأندية المحترفة، التي تنطلق بعد غدًا الأربعاء، من خلال الانتشار الأمني المكثف بالملاعب التي تقام عليها المباريات.

وتشكل الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لمراقبة المباريات، فضلًا عن تأمين الجماهير في المدرجات.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏