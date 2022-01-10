"داقوف".. أول قرية في سمالوط المنيا بلا أمية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال أحمد راشد مهدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، إن قرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية إسطال، أصبحت أول قرية داخل مركز سمالوط بلا أمية.

أعلن رئيس مركز سمالوط، خلو قرية داقوف من الأمية، خلال احتفالية مشروع " قرية بلا أمية"، اليوم الإثنين، حضرها أحمد علي محمد مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، وحسين صلاح مدير إدارة التربية والتعليم بسمالوط، والأستاذ خيري فواد نقيب المعلمين بسمالوط، والدكتور فخري ماضي مدير الإدارة الصحية بسمالوط، والقس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، والشيخ أحمد مخلوف مدير أوقاف سمالوط.

أوصى الحضور، بالإعلان من خلال صفحات التواصل الإجتماعي والمساجد والكنائس بأهمية وضرورة محو الأمية، وتحفيز الدارس الحاصل على شهادة محو الأمية، وكذلك تقديم الحافز للمدرس وتفعيل فتح فصول محو الأمية في المصالح الحكومية والجهات المعنية بمحو الأمية، وتسهيل الإجراءات من قبل رؤساء القرى والجهات المشاركة في فتح الفصول والتوعية الشاملة بمحو الأمية.