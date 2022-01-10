تركيا تعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قدمت تركيا، اليوم الاثنبن، تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية إثر مصرع 19 شخصا جراء حريق نشب أمس في مبنى سكني بولاية نيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ سقوط ضحايا في الحريق ببالغ الحزن، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الأمريكي.

وأمس لقي 19 شخصا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.

وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.