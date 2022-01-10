شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أطفال في انفجار شرق أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول محلي اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن تسعة أطفال لقوا حتفهم في انفجار بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم حاكم الاقليم قازي ملا عادل لوكالة الأنباء الألمانية، إن أربعة أطفال آخرين أصيبوا بعدما انفجرت قذيفة هاون بالقرب من مدرسة في قرية بايجانان في منطقة لال بور بالإقليم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الحاكم، أن الانفجار وقع بسبب قذيفة، ولم يوضح البيان مزيد من المعلومات، فيما تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى إقليمي في جلال آباد لتلقى العلاج.