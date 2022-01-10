شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يؤكد استعادة النظام في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف اليوم الاثنين، أنه تمت استعادة النظام في بلاده.

وقال أمام اجتماع افتراضي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي :"لقد تم استعادة النظام بصورة كاملة في كازاخستان. وتم تحييد التهديدات التي كانت تستهدف أمن البلاد"، مضيفا أن ما وصفها بعملية لمكافحة الإرهاب ستنتهي قريبا.

وبين توكاييف، إن الاضطرابات التي شهدتها بلاده كانت "محاولة انقلاب" تسعى للاستيلاء على السلطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتحدث أيضا عن رصد هجمات مخطط لها ومنسقة على مبان للسلطات المحلية، وأجهزة إنفاذ القانون والسجون.