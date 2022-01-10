الداخلية تزف بشرى لـ'حملة الشهادات'

وقال الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أي طلب أو شكوى تصل إلينا تكون محط اهتمامٍ كبيرٍ لدينا، ونسعى لحلها، ومن بين هذه الطلبات إنصاف حملة الشهادات الذين لم يتمكنوا من إكمال إجراءات التحويل من الملاك العسكري الى المدني".وأضف، "وعليه نزف لهم بشرى فتح التقديم عبر الرابط الذي سيُنشر خلال اليومين المقبلين عبر الصفحة الرسمية للوزير حصراً للراغبين بالتحويل ولمدة سبعة أيام أعتباراً من تاريخ نشره".

وأكد "عليهم استثمار هذه الفرصة ونحن معهم حتى ينالوا حقوقهم كافة.. ومن الله التوفيق والسداد".