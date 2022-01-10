انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رئيس القضاء لـ السومرية: سنعيد النظر في جميع أبنية المحاكم العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن نهج المجلس هو إعادة النظر في جميع أبنية المحاكم العراقية.
وقال زيدان في حديث لـ السومرية، إن "اليوم شهد افتتاح البناية الجديدة لمحكمة جنايات الرصافة بالعاصمة بغداد، وذلك بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية"، مضيفاً، "نتمنى ان تكون منبراً أخراً من منابر العدل وتقديم الخدمة للمواطنين".
وأشار إلى أن "نهج مجلس القضاء الأعلى هو إعادة النظر في جميع أبنية المحاكم"، مؤكداً "السعي لإنشاء أبنية جديدة لمحاكمنا".
وأشار إلى أن "نهج مجلس القضاء الأعلى هو إعادة النظر في جميع أبنية المحاكم"، مؤكداً "السعي لإنشاء أبنية جديدة لمحاكمنا".