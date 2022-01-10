انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رئيس القضاء لـ السومرية: سنعيد النظر في جميع أبنية المحاكم العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن نهج المجلس هو إعادة النظر في جميع أبنية المحاكم العراقية.