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مفاجأة من العيار الثقيل.. رونالدو قد يلعب لبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-10 | 13:48

مفاجأة من العيار الثقيل.. رونالدو قد يلعب لبرشلونة

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أكدت مصادر صحفية إسبانية،اليوم الاثنين، أن البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سئم من وضعه مع الفريق، في ظل سوء المستوى في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك.
وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، في تقرير لها  أن "وجهة رونالدو المقبلة قد تكون العودة إلى عن طريق بوابة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

واضافت أن "رونالدو طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز البحث له عن مخرج بنهاية الموسم، خصوصا في حال لم ينجح الفريق بالتأهل إلى ".


وأكدت الصحيفة في تقريرها أن "خورخي مينديز يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهذا قد يجعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى برشلونة أمرا ممكنا في الصيف المقبل".

وكان رونالدو الذي يرتبط بعقد مع مانشستر حتى 2023، لعب سابقا في صفوف الغريم التقليدي لمدة 9 سنوات، ويعد الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفا، إذ انضم إليه في عام 2009 ورحل عنه في 2020 إلى صفوف يوفنتوس الذي خلع قميصه في 2021 ليعود مجددًا إلى "الشياطين الحمر".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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