مفاجأة من العيار الثقيل.. رونالدو قد يلعب لبرشلونة

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، في تقرير لها أن "وجهة رونالدو المقبلة قد تكون العودة إلى الدوري الإسباني عن طريق بوابة برشلونة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

واضافت أن "رونالدو طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز البحث له عن مخرج بنهاية الموسم، خصوصا في حال لم ينجح الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".



وأكدت الصحيفة في تقريرها أن "خورخي مينديز يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهذا قد يجعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى برشلونة أمرا ممكنا في الصيف المقبل".

وكان رونالدو الذي يرتبط بعقد مع مانشستر حتى 2023، لعب سابقا في صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد لمدة 9 سنوات، ويعد الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفا، إذ انضم إليه في عام 2009 ورحل عنه في 2020 إلى صفوف يوفنتوس الذي خلع قميصه في 2021 ليعود مجددًا إلى "الشياطين الحمر".