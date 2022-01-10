شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل.. تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و523907 إصابات منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

ووفقا لحسابات رويترز فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وروسيا.