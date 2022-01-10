أفغانستان.. مقتل 9 أطفال في انفجار شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول محلي اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن تسعة أطفال لقوا حتفهم في انفجار بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.



وقال المتحدث باسم حاكم الاقليم قازي ملا عادل لوكالة الأنباء الألمانية، إن أربعة أطفال آخرين أصيبوا بعدما انفجرت قذيفة هاون بالقرب من مدرسة في قرية بايجانان في منطقة لال بور بالإقليم.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طاولة لصنع الفيشار مدمرة بالقرب من الموقع الانفجار.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الحاكم أن الانفجار وقع عندما الطاولة الفيشار بالقذيفة، ولم يوضح البيان مزيد من المعلومات.

وتم نقل الاطفال المصابين إلى مستشفى إقليمي في جلال آباد لتلقى العلاج.