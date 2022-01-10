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إيران.. 37 وفاة و1932 إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 37 حالة وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6 ملايين و 208 آلاف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131915 حالة وفاة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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