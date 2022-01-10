شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. 37 وفاة و1932 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 37 حالة وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6 ملايين و 208 آلاف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131915 حالة وفاة.