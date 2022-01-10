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انت الان تتابع خبر رسميا.. أومتيتي لاعبا لبرشلونا حتى عام 2026 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-10 | 13:11
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، رسميا عن تجديد تعاقده مع الفرنسي صامويل أومتيتي حتى عام 2026.
وقال النادي في بيان رسمي، ان "برشلونة وأومتيتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقد الأخير حتى الـ30 من حزيران 2026، حيث قام المدافع الفرنسي بتخفيض جزء من الراتب الذي كان من المقرر أن يتقاضاه في فترة العام ونصف العام المتبقية من عقده".
واضاف النادي أن "أومتيتي قد وقع على عقد جديد لمدة 4 سنوات مقبلة وذلك بعد موافقته على تخفيض راتبه السنوي بنسبة 10%".
وأعرب برشلونة "عن امتنانه التام لمدافع برشلونة، صامويل أومتيتي، على الجهد والاحترام الذي أظهره تجاه النادي، مع تمديد هذا العقد ليفي النادي بقواعد اللعب المالي النظيف".
واضاف النادي أن "أومتيتي قد وقع على عقد جديد لمدة 4 سنوات مقبلة وذلك بعد موافقته على تخفيض راتبه السنوي بنسبة 10%".
وأعرب برشلونة "عن امتنانه التام لمدافع برشلونة، صامويل أومتيتي، على الجهد والاحترام الذي أظهره تجاه النادي، مع تمديد هذا العقد ليفي النادي بقواعد اللعب المالي النظيف".
المحرر: سعد أحمد
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