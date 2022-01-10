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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، وزارة الصحة، بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية.
وذكر المجلس بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "الحاقا بكتابنا ذي العدد (د/50/3085) في 21/12/2021، والمتضمن المصادقة على تعيين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة".
وتابع، "راجين تزويدنا باسماء الذين لم يباشروا ازاء الدوائر الموزعين عليها والمصادقة على تعيينهم والاختصاص والبديل عنه من الاحتياط".
وتابع، "راجين تزويدنا باسماء الذين لم يباشروا ازاء الدوائر الموزعين عليها والمصادقة على تعيينهم والاختصاص والبديل عنه من الاحتياط".